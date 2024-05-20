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10:36, 20 мая 2024Экономика

Названы дорогие ошибки россиян при ремонте

Эксперт Котлов: установка розеток без расчета приведет к переплате за ремонт

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Установка розеток без расчета может привести к серьезной переплате за ремонт. Самые дорогие ошибки россиян в этом вопросе назвали эксперты, опрошенные Life.ru.

По словам директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова, ни в коем случае не стоит делать ремонт самостоятельно по советам блогеров. «Неоткрывающиеся двери, упирающиеся в порог, перепутанный уровень пола — просто мерили "по кирпичику", криво приклеенная и отваливающаяся от мощной струи душа плитка в санузле — все это распространенные последствия самостроя. Конечно, их ужасно дорого исправлять», — отметил он. Помимо этого, во время ремонта чрезвычайно важно обращать пристальное внимание на точность замеров, чтобы избежать крупных переплат. Так, если строитель ошибется с расчетом плитки для ванной комнаты, то при нехватке одного вида плитки может оказаться, что товара нет в наличии или его сняли с производства — это, в свою очередь, приведет к тому, что заказчику придется покупать новую плитку, а старую гораздо дешевле изначальной стоимости продавать в интернете.

Второй крупной ошибкой является отсутствие инженерного проекта, так как при установке розеток без расчета их часть окажется закрыта будущей мебелью, а в нужных местах их, наоборот, может не оказаться, что значительно снизит уровень комфорта в доме. Кроме того, розетки по незнанию можно разместить в запрещенных местах, например, возле батарей, или на неправильном расстоянии от пола, что способно привести к короткому замыканию при протечке.

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Третий неверный шаг — отсутствие дизайн-проекта: в этом случае существует риск, что купленный шкаф не влезет в проем, а лофт-полки окажутся бесполезными и к ним все равно придется докупать кухонный гарнитур. Специалист также призвал россиян не экономить на стройматериалах. «Очевидно, что инженерная доска прослужит на 10 лет дольше, чем ламинат эконом-класса, керамогранит не сравнится с ПВХ-плиткой и не начнет "греметь", а качественный стеклопакет поможет снизить затраты на обогрев жилья в зимний период», — рассказал Котлов.

Прораб Сергей Сухарев настоятельно порекомендовал выбирать профессионалов вместо самых дешевых мастеров и проверять за бригадой работу — в противном случае переделка допущенных ими ошибок обойдется гораздо дороже. Помимо этого, он отметил важность контроля черновых работ, так как от них зависит долговечность ремонта и его эстетический вид. Так, на плохо подготовленные стены, нельзя будет клеить обои с подгонкой рисунка, иначе будут заметны все недочеты.

Ранее в мае россиянам назвали способы сэкономить на ремонте квартиры.

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      Полина Кислицына
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