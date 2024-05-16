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13:29, 16 мая 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на ремонте квартиры

Эксперт Аксенов: во время ремонта квартиры можно сэкономить на ее отделке

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Во время ремонта квартиры можно сэкономить на чистовой отделке помещений без ущерба качеству. Об этом рассказал эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов в беседе с «Москвой 24».

Так, например, цена за подготовку стен под обои начинается от 800 рублей за квадратный метр, под покраску — от 3000-4000 рублей, уточнил специалист. Уберечь от лишних трат могут также качественные электромонтажные работы.

«Можно не во вред качеству соединить, например, освещение или розеточные группы в одной комнате, где нет потребителей мощного тока, — это обойдется в среднем в 150 тысяч рублей. Если же сделать каждую розетку на отдельный автомат и провод, получится гораздо дороже — до полумиллиона», — пояснил специалист. При выборе материалов Аксенов посоветовал ориентироваться не на цену, а на долговечность — при качественном ремонте даже недорогое оборудование может прослужить долго.

Ранее россиянам рассказали, что сэкономить на обустройстве дачи поможет многофункциональная мебель. Хорошим вариантом станут предметы со скрытыми системами хранения и трансформеры.

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      Нина Ташевская
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