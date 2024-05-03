Раскрыт дешевый способ стильно обустроить дачу

Многофункциональная мебель поможет сэкономить на обустройстве дачи

Особая мебель, освещение и ткани помогут сэкономить на обустройстве дачи, но при этом сделать ее стильной. Дешевые способы преобразить загородный дом назвала дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова, пишет Life.ru.

Эксперт советует выбирать для дачи многофункциональную мебель. Это поможет сэкономить не только деньги, но и место. Хорошим вариантом станут предметы со скрытыми системами хранения и трансформирующаяся мебель. Также стоит подумать о специальных выводах под розетки в мебели, подсветке и других полезных решениях, которые минимизируют количество проводов и предметов в интерьере.

«Я рекомендую для дачных домиков выбирать шторы, скатерти, подушки из натуральных материалов типа льна, хлопка, шерсти. Они не только гармонично впишутся в загородный интерьер, но и придадут ему особенный шарм», — порекомендовала Кузнецова. Она добавила, что при этом стоит избегать темных оттенков. Их лучше всего заменить нейтральными природными тонами либо яркими акцентными решениями.

По словам дизайнера, не стоит забывать об освещении — оно играет важную роль в создании уюта. Помимо основного освещения, стоит использовать встроенную подсветку, гирлянды, свечи и неоновые надписи.

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