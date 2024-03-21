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16:05, 21 марта 2024Среда обитания

Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

Депутат Чаплин: на дачах в черте города электричество стоит дороже, чем в селе

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

На загородных участках в черте города электричество стоит дороже, чем на дачах, расположенных в селах, деревнях или поселках. Способы не переплачивать за свет раскрыл россиянам депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с News.ru.

«Чтобы в отношении садового дома применялся "сельский тариф" с коэффициентом 0,7, участок должен входить в границы села, деревни, поселка и т. д. Объект должен иметь признак в ЕГРН "жилой дом" или "жилое строение". Населенный пункт в структуре адреса указывается только в том случае, если объект адресации входит в границы населенного пункта. При этом слова "около", "рядом", "вблизи" в адресе не используются», — рассказал парламентарий.

Чаплин отметил, что большинство садовых некоммерческих товариществ (СНТ) не входят в границы таких населенных пунктов, поэтому добиться применения «сельского тарифа» сложно. Поэтому депутат посоветовал выбирать тариф, исходя из своих потребностей и имеющегося оборудования.

Ранее россиянам отсоветовали покупать недостроенные дачи — у таких участков могут быть скрытые проблемы. Среди популярных рисков — неправильно спроектированный фундамент, трещины, грибок и плесень внутри, неправильно оформленные документы на участок.

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      Нина Ташевская
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