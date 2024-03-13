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10:55, 13 марта 2024Среда обитания

Россиянам отсоветовали покупать один тип дач

Депутат Чаплин: недостроенные дачи не стоит покупать, есть скрытые риски

Фото: Unsplash

Дачные участки с недостроенными домами покупать не стоит из-за скрытых рисков. Приобретать этот тип недвижимости отсоветовал россиянам депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Парламентарий сказал, что нужно выяснить причину простаивания работ. Если пауза затянулась более чем на два года, то скорее всего речь идет о неликвидном объекте. Чаплин добавил, что иногда проблема связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке.

«Необходимо проверить, была ли стройка правильно законсервирована на зиму, иначе покупка будет бессмысленной и придется начинать строительство заново», — посоветовал эксперт. После этого стоит проверить здание на наличие трещин в стенах или фундаменте, плесени и грибка, гниющих деревянных конструкций, проседающей крыши или затопленного подвала. Если эти проблемы обнаружены, то такой объект покупать не следует, подчеркнул Чаплин.

Стоит также внимательно изучить документы — если они оформлены только на земельный участок, то недостроенное здание будет рассматриваться как материалы для строительства. Когда домик будет готов, его придется оформлять самостоятельно. Депутат предупредил, что нет гарантии, что имеющийся фундамент расположен правильно и не создаст проблем покупателю.

«Желательно запросить проект дома и наличие разрешений на прокладку коммуникаций: газа, электричества, водопровода. Так как самостоятельное оформление этих документов будет затратным и займет много времени», — добавил Чалплин.

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      Нина Ташевская
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