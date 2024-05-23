Дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в российском регионе

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в селе Безымено

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание школы в селе Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в взрыв никому не причинил вреда, поскольку в здании никого не было — в этом населенном пункте действует дистанционный формат образования.

«В здании школы повреждена кровля и выбиты окна на третьем и четвертом этажах, также выбито окно в одной квартире соседнего многоквартирного дома», — рассказал глава региона.

Ранее 23 мая Гладков сообщал, что после отражения атаки с воздуха системой противовоздушной обороны в Белгороде повреждения получил один автомобиль. По данным губернатора, был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших, по предварительной информации, нет.