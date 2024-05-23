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14:06, 23 мая 2024Россия

После срабатывания системы ПВО в Белгороде повредился автомобиль

Гладков сообщил о поврежденной машине в Белгороде после срабатывания системы ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгороде после срабатывания системы противовоздушной обороны повреждения получил один автомобиль. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде осколком поврежден легковой автомобиль — пробит бак. Оперативные службы работают на месте», — пояснил глава области.

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Ранее в Яковлевском городском округе Белгородской области упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. В результате атаки оказался частично разрушен второй этаж частного домовладения. Губернатор отметил, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны. Пострадавшую при происшествии мирную жительницу спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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