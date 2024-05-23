После срабатывания системы ПВО в Белгороде повредился автомобиль

Гладков сообщил о поврежденной машине в Белгороде после срабатывания системы ПВО

В Белгороде после срабатывания системы противовоздушной обороны повреждения получил один автомобиль. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде осколком поврежден легковой автомобиль — пробит бак. Оперативные службы работают на месте», — пояснил глава области.

Ранее в Яковлевском городском округе Белгородской области упал и взорвался беспилотный летательный аппарат. В результате атаки оказался частично разрушен второй этаж частного домовладения. Губернатор отметил, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны. Пострадавшую при происшествии мирную жительницу спасти не удалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.