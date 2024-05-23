Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 23 мая 2024Россия

Взорвавшийся в российском регионе дрон частично разрушил частный дом

Гладков: в Белгородской области дрон упал и взорвался, разрушен частный дом

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотник упал и взорвался в Яковлевском городском округе Белгородской области, в результате чего оказался частично разрушен второй этаж частного домовладения. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, взорвавшийся беспилотник сбила система противовоздушной обороны (ПВО) над селом Красный Восток. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома женщину без признаков жизни.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

«Обломками от беспилотника посечены частные домовладения, расположенные поблизости. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы», — написал глава приграничного региона, подчеркнув, что специалисты проводят подомовой обход территории, чтобы установить масштабы разрушений после удара.

Утром в четверг, 23 мая, над Белгородской областью сбили десятки реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха» и Vampire, а также беспилотники. Как уточнял губернатор, под удар ВСУ попали два детских лагеря — в одном из них повреждена хозпостройка, в другом повреждения получило поле на стадионе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан замначальника Генштаба ВС России

      Раскрыта причина задержания замначальника Генштаба ВС России

      Президенты Таджикистана и Азербайджана встретились

      Звезда «Женского стендапа» раскрыла изнанку работы юмористом

      США начали готовить Украину к ядерной катастрофе

      Польский истребитель потерял топливный бак в полете

      Узбекский футболист ЦСКА рассказал об отношении к алкоголю

      Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения шести жертв пожара под Москвой

      Норвегия запретит въезд россиянам. В страну можно будет попасть в исключительных случаях

      Вторжение прожорливых толстолобиков остановили ударами током

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше