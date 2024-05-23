Взорвавшийся в российском регионе дрон частично разрушил частный дом

Гладков: в Белгородской области дрон упал и взорвался, разрушен частный дом

Беспилотник упал и взорвался в Яковлевском городском округе Белгородской области, в результате чего оказался частично разрушен второй этаж частного домовладения. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, взорвавшийся беспилотник сбила система противовоздушной обороны (ПВО) над селом Красный Восток. Спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома женщину без признаков жизни.

«Обломками от беспилотника посечены частные домовладения, расположенные поблизости. Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы», — написал глава приграничного региона, подчеркнув, что специалисты проводят подомовой обход территории, чтобы установить масштабы разрушений после удара.

Утром в четверг, 23 мая, над Белгородской областью сбили десятки реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха» и Vampire, а также беспилотники. Как уточнял губернатор, под удар ВСУ попали два детских лагеря — в одном из них повреждена хозпостройка, в другом повреждения получило поле на стадионе.