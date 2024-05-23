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14:37, 23 мая 2024Экономика

Взносы россиян на капремонт сочли недостаточными для замены лифтов

Эксперт Харламов: взносы россиян на капремонт недостаточны для замены лифтов

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Нередко взносов россиян на капремонт недостаточно для того, чтобы заменить лифты. Таковыми их счел исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Их (взносов собственников жилья на капремонт — прим. «Ленты.ру») в некоторых субъектах недостаточно для того, чтобы заменить лифты. Во-первых, потому что сам размер взноса небольшой, невысокий. Не хватает его на покрытие всех расходов. Во-вторых, помимо лифтового оборудования в доме есть еще и другие инженерные сети: крыша, фасады. Приоритетными вообще названы лифтовые оборудования и газовые оборудования, как связанные с вопросами безопасности», — пояснил эксперт.

Харламов подчеркнул, что для решения проблемы российскому правительству понадобится найти «значительные средства» на замену лифтов, чтобы решить эту проблему. При этом он добавил, что не исключено «частное партнерство».

Ранее стало известно, что срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в РФ продлят на пять лет, поскольку к 2025 году в стране не успеют заменить все лифты, выпущенные по старым требованиям. Между тем вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров заявил, что при хорошем и качественном обслуживании старые лифты могут безопасно работать.

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      Полина Кислицына
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