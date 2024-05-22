В России решили ездить на старых лифтах

Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет

Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании «Дом.РФ» Виталия Мутко.

Он заявил, что 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы в 25 лет. «Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», — заявил он, добавив при этом, что проблему износа лифтового оборудования только переносом сроков службы решить нельзя.

По данным Минстроя на весну 2024 года, в России работает более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50 процентов. Ранее планировалось, что к 2025 году более 140 тысяч лифтов будут заменены, примерная стоимость этих работ оценивалась в 300 миллиардов рублей.

Ранее технический эксперт по лифтам и подъемному оборудованию Евгений Романов предостерег россиян от попыток самостоятельно выбраться из застрявшего лифта. В этом случае есть риск падения в шахту с большой высоты. Лучше всего, оказавшись в застрявшем лифте, сразу позвонить диспетчеру и дождаться помощи ремонтников, заявил он.