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16:12, 20 мая 2024Экономика

Россиянам раскрыли риски самостоятельного спасения из застрявшего лифта

Эксперт Романов: при попытке выбраться из застрявшего лифта можно упасть в шахту

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При попытке самостоятельно выбраться из застрявшего лифта можно упасть в шахту с большой высоты. Риски такого способа спасения раскрыл россиянам технический эксперт по лифтам и подъемному оборудованию Евгений Романов в беседе с Пятым каналом.

«Были случаи, когда пассажиры самостоятельно пытались вылезти из кабины, споткнувшись, залетали под нее и падали в шахту с высоты восьмого-девятого этажа», — рассказал специалист. Даже при падении со второго этажа можно натолкнуться на защитные узлы и буфера кабины, отметил Романов. После такого падения пострадавшие получают серьезные травмы — часто несовместимые с жизнью, предупредил эксперт.

Поэтому лучше всего, оказавшись в застрявшем лифте, сразу позвонить диспетчеру и дождаться помощи ремонтников. По словам Романова, управляющая компании обязана незамедлительно отреагировать на жалобы на неисправное оборудование и решить проблему в течение суток.

Ранее лифт с подростком и собакой сорвался в одном из жилых домов в Москве. В момент поломки в кабине находились 17-летняя девочка и ее питомец. Благодаря сработавшей ловушке подросток и животное не пострадали.

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      Нина Ташевская
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