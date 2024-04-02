Лифт с подростком и собакой внутри сорвался в Москве

В Москвы сорвался лифт с 17-летней девочкой и собакой внутри

Лифт с подростком и собакой внутри сорвался в одном из жилых домов в Москве. О происшествии стало известно Telegram-каналу «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на Малой Калитниковской. В момент поломки в кабине находились 17-летняя девочка и ее питомец. Благодаря сработавшей ловушке подросток и животное не пострадали.

Отмечается, что жильцы дома больше года жалуются на неисправность подъемников, однако не могут добиться эффективных действий от ответственных лиц. По словам недовольных, специалисты проверила подъемники и заявили, что оборудование работает исправно. Некоторые жильцы отказываются пользоваться лифтами из-за боязни поломок.

Ранее лифт с пассажирами внутри упал в Нижневартовске. В инциденте никто не пострадал.