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13:28, 2 апреля 2024Экономика

Лифт с подростком и собакой внутри сорвался в Москве

В Москвы сорвался лифт с 17-летней девочкой и собакой внутри

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / Fotodom

Лифт с подростком и собакой внутри сорвался в одном из жилых домов в Москве. О происшествии стало известно Telegram-каналу «Москва с огоньком».

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на Малой Калитниковской. В момент поломки в кабине находились 17-летняя девочка и ее питомец. Благодаря сработавшей ловушке подросток и животное не пострадали.

Отмечается, что жильцы дома больше года жалуются на неисправность подъемников, однако не могут добиться эффективных действий от ответственных лиц. По словам недовольных, специалисты проверила подъемники и заявили, что оборудование работает исправно. Некоторые жильцы отказываются пользоваться лифтами из-за боязни поломок.

Ранее лифт с пассажирами внутри упал в Нижневартовске. В инциденте никто не пострадал.

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      Александра Качан
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