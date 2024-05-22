Безопасность старых лифтов в России оценили

Лифтовой союз: устаревшие лифты могут работать при хорошем обслуживании

При хорошем и качественном обслуживании старые лифты в России могут безопасно работать. Так риски продления срока службы устаревшего оборудования оценил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров, пишет «Газета.ru».

Специалист отметил, что решение увеличить срок службы на пять лет было вынужденным — к 2025 году в стране не успеют заменить все лифты, выпущенные по старым требованиям. «При должном профессиональном техническом обслуживании лифты могут продолжать дальше служить достаточно безопасно. В 2010 году вступил в действие технический регламент Российской Федерации, в 2013 году — технический регламент Таможенного союза, в котором уровни предотвращения рисков были подняты еще выше», — заявил эксперт.

Захаров подчеркнул, что с осени контролировать работу лифтов будет Ростехнадзор. Служба будет фиксировать нарушения и назначать за них административное наказание, а также проводить проверки тех лифтов, срок эксплуатации которых закончился. Это позволит обеспечить безопасное использование старых лифтов. Однако специалист считает, что стремиться к замене оборудования на современное все же стоит.

Ранее глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет. До этого к 2025 году планировали заменить более 140 тысяч лифтов, примерная стоимость этих работ оценивалась в 300 миллиардов рублей.