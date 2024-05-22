Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:14, 22 мая 2024Экономика

Безопасность старых лифтов в России оценили

Лифтовой союз: устаревшие лифты могут работать при хорошем обслуживании

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

При хорошем и качественном обслуживании старые лифты в России могут безопасно работать. Так риски продления срока службы устаревшего оборудования оценил вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров, пишет «Газета.ru».

Специалист отметил, что решение увеличить срок службы на пять лет было вынужденным — к 2025 году в стране не успеют заменить все лифты, выпущенные по старым требованиям. «При должном профессиональном техническом обслуживании лифты могут продолжать дальше служить достаточно безопасно. В 2010 году вступил в действие технический регламент Российской Федерации, в 2013 году — технический регламент Таможенного союза, в котором уровни предотвращения рисков были подняты еще выше», — заявил эксперт.

Захаров подчеркнул, что с осени контролировать работу лифтов будет Ростехнадзор. Служба будет фиксировать нарушения и назначать за них административное наказание, а также проводить проверки тех лифтов, срок эксплуатации которых закончился. Это позволит обеспечить безопасное использование старых лифтов. Однако специалист считает, что стремиться к замене оборудования на современное все же стоит.

Ранее глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко заявил, что срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет. До этого к 2025 году планировали заменить более 140 тысяч лифтов, примерная стоимость этих работ оценивалась в 300 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Создали имитацию того, что помогают нам». Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Баку и подготовке войны в Карабахе

      Россиянин лишился 340 тысяч после ночи с уголовницей с сайта знакомств

      Россиянин расправился со спящим знакомым на почве ревности

      Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

      Пьяная дебоширка назвала стюардессу жирной коровой и попыталась обнять мужчину

      Российский ППК-20 выдержал 3000 выстрелов подряд

      Два уголовника обиделись на россиянина и забили его лопатами

      Зеленского уличили в урезании своей «формулы мира»

      Из-за опасного заболевания женщину три года принимали за беременную

      Боррель отреагировал на признание Палестины тремя странами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше