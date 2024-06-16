Такер Карлсон оценил умственные способности вице-президента США

Такер Карлсон заявил о глупости и некомпетентности вице-президента США Харрис

Американский журналист Такер Карлсон скептически выразился об умственных способностях вице-президента США Камалы Харрис. Свое мнение он высказал в ходе беседы со зрителями в ходе своего авторского шоу.

«Камалу Харрис назначают на должности, не соответствующие ее знаниям и умениям. Ей говорят, что она квалифицирована, и, поскольку она глупа, она верит в это», — сказал он. Ведущий допустил, что даже президент Джо Байден более популярен у граждан, чем его заместитель, которую американцы ненавидят.

Ранее Карлсон указал, что Байден умирает на глазах у всего мира, а его администрация продолжает использовать его как инструмент демократов. Он усомнился, что нынешний глава Белого дома «сможет долго продержаться» после предстоящих президентских выборов вне зависимости от их исхода. По словам журналиста, никого не интересует политик как личность.