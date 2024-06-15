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04:44, 16 июня 2024Бывший СССР

Самостоятельность Верховной рады после слов Путина оценили

Медведчук: Верховная рада не представляет интересы украинского народа

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Верховная рада давно не представляет интересы украинского народа. С такой оценкой в интервью ТАСС выступил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, украинский парламент не обладает самостоятельностью. «Они [депутаты] полностью находятся под внешним управлением коллективного Запада и преступной своры нелегитимного Зеленского», — поведал политик.

Российский президент Владимир Путин несколько раз заявлял, что единственным законным органом власти на Украине является Верховная рада, в то время как президент Владимир Зеленский потерял легитимность после 20 мая. По его словам легитимность Зеленского невозможно восстановить.

20 мая закончился президентский срок Зеленского, однако выборы в стране не проводились из-за военного положения.

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      Марина Совина
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