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04:47, 16 июня 2024Мир

В США заявили о попытке Китая отговорить страны от участия в саммите по Украине

NYT: поддержка Китаем России в контексте конфликта с Украиной может вырасти
СюжетСаммит G7

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена все чаще высказываются о том, что взгляды лидера КНР Си Цзиньпина на роль его государства в конфликте России и Украины изменились, и в дальнейшем Китай будет сильнее поддерживать РФ. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

В администрации Байдена полагают, что Пекин пытался отговорить другие страны от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Сам Китай, ранее выражавший заинтересованность в инициативах по прекращению огня, не стал участвовать в мероприятии.

«Скрытое присутствие» КНР было замечено на саммите «Большой Семерки». Лидеры стран G7 назвали государство помощником «российской военной машины» и своенравным экономическим игроком. «Со временем становится ясно, что целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире», — заявил сотрудник администрации американского президента.

Ранее США заинтересовались мнением Китая и других стран о предложениях России по Украине. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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      Маргарита Пименова
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