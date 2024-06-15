США попросили Китай прокомментировать предложения Путина по Украине

Белый дом: США интересно мнение Китая о новых предложениях России по Украине

США заинтересовались мнением Китая и других стран о предложениях России по Украине. Об этом сообщил помощник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова приводит ТАСС.

Он раскритиковал идеи, озвученные президентом России Владимиром Путиным, усомнившись, что Москва настроена «на мир в какой-либо форме». «Я думаю, такие страны, как Китай, следует спросить: "Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?" Потому что если их ответ "да", то они отворачиваются от Устава ООН», — заявил представитель Белого дома.

14 июня Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По словам президента, для этого необходимо, чтобы Украина начать выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.