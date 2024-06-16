Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после предложения Путина

Залужный лайкнул публикацию украинского блогера с критикой Зеленского

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал блогера Мирослава Олешко, раскритиковавшего украинского президента Владимира Зеленского. Блогер опубликовал пост, в котором прокомментировал мирные предложения российского лидера Владимира Путина.

В своей публикации в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) он обвинил главу государства в том, что выдвинутые президентом России условия являются результатом политики Зеленского, при этом выполнение этих условий будет гарантировать «конец его власти». Он также заявил, что украинцы стали заложниками непрекращающегося конфликта.

Залужный поставил лайк под постом Олешко, что, как утверждает украинское издание «Фокус», «вызвало негативную реакцию в Сети». Через некоторое время запись была удалена. По словам Олешко, она была заблокирована из-за жалоб.

14 июня российский президент заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если он выведет войска с территории новых российских регионов и откажется от вступления в НАТО. Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что инициатива Путина является последним шансом сохранить Украину как государство.

