Захарова назвала искусственным втягивание Молдавии и Украины в ЕС

Захарова: втягивание Молдавии и Украины в ЕС носит искусственный характер

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что втягивание Молдавии и Украины в Евросоюз (ЕС) носит искусственный характер, передает ТАСС.

«Дерзкие планы еэсовского руководства по расширению границ носят заведомо искусственный характер, осуществляются вразрез с установленными предвступительными критериями, тем самым существенно ослабляя политические, экономические позиции ЕС в многополярном мире», — заявила Захарова.

По ее словам, вступление этих стран в ЕС приведет к их растворению в «натоцентричных общностях или непосредственных натовских маховиках», чтобы использовать ресурсы этих стран в интересах Запада без предоставления чего-либо взамен.

«Мы уверены, что подобное развитие событий нисколько не отвечает подлинным интересам европейского населения, ведь руководство ЕС пытается заставить своих собственных граждан платить за реализацию конфронтационной политики», — заключила Захарова.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что милитаризация Молдавии ведет к эскалации напряженности. Глава дипведомства добавил, что видит обращения граждан Приднестровья, которые у себя на огородах и задних дворах натыкаются на группы «каких-то непонятных парашютистов», не разговаривающих на молдавском и румынском языках.