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11:42, 23 мая 2024Бывший СССР

В Приднестровье назвали милитаризацию Молдавии путем к эскалации напряженности

Глава МИД ПМР Игнатьев: милитаризация Молдавии ведет к эскалации напряженности

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Милитаризация Молдавии ведет к эскалации напряженности. Об этом заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Мы должны понимать, что милитаризация — это путь к эскалации, путь к напряженности. Эту угрозу исключать нельзя», — сказал он.

Глава дипведомства добавил, что видит обращения граждан Приднестровья, которые у себя на огородах и задних дворах натыкаются на группы «каких-то непонятных парашютистов», не разговаривающих на молдавском и румынском языках. Он назвал такую ситуацию странной и нездоровой.

Кроме того, Игнатьев отметил, что на встрече в формате «1+1», прошедшей 17 мая в Бендерах, он обсуждал данную проблему с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряным. Он подчеркнул, что Кишинев за 2023 год провел 18 учений со странами НАТО и ни одного — с миротворческими контингентами за последние 11 лет.

В понедельник, 20 мая, Министерство обороны Молдавии объявило о начале в стране мобилизационных учений резервистов национальной армии. В Минобороны уточнили, что мероприятия проводят для проверки навыков резервистов и ознакомления их с техникой и вооружением.

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      Александр Курбатов
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