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18:33, 20 мая 2024Бывший СССР

В Молдавии объявили о начале военных учений

В Минобороны Молдавии объявили о начале учений резервистов

Фото: Roveliu Buga / AP

Министерство обороны Молдавии объявило о начале в стране мобилизационных учений резервистов национальной армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны уточнили, что мероприятия проводят для проверки навыков резервистов и ознакомления их с техникой и вооружением. Учения займут пять дней, в течение которых резервисты освоят воинские уставы и поучаствуют в стрельбах.

Молдавских граждан также предупредили, что в это время боевая техника некоторых военных подразделений будет перемещаться из мест постоянной дислокации на полигоны по трассам национального значения в центре и на севере страны в ночное время.

Ранее Бюро по реинтеграции Молдавии призвало российских миротворцев не проверять работоспособность бронетехники на территории Приднестровья, назвав подобные действия провокационными.

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