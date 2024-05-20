В Молдавии объявили о начале военных учений

В Минобороны Молдавии объявили о начале учений резервистов

Министерство обороны Молдавии объявило о начале в стране мобилизационных учений резервистов национальной армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны уточнили, что мероприятия проводят для проверки навыков резервистов и ознакомления их с техникой и вооружением. Учения займут пять дней, в течение которых резервисты освоят воинские уставы и поучаствуют в стрельбах.

Молдавских граждан также предупредили, что в это время боевая техника некоторых военных подразделений будет перемещаться из мест постоянной дислокации на полигоны по трассам национального значения в центре и на севере страны в ночное время.

Ранее Бюро по реинтеграции Молдавии призвало российских миротворцев не проверять работоспособность бронетехники на территории Приднестровья, назвав подобные действия провокационными.