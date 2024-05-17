Молдавия призвала российских миротворцев не проверять бронетехнику в ПМР

Кишинев призвал российских миротворцев не проверять бронетехнику в Приднестровье

Бюро по реинтеграции Молдавии призывало российских миротворцев не проверять работоспособность бронетехники на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства, пишет РИА Новости.

В Кишиневе назвали подобные действия провокационными, предупредив миротворцев о возможных нежелательных последствиях и призывав все компоненты Совместных миротворческих сил «отказаться от их реализации во избежание дестабилизации ситуации в зоне безопасности».

Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов обвинил Молдавию в подготовке своих Вооруженных сил к возможной войне против России и Приднестровья.