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15:24, 13 мая 2024Бывший СССР

Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем

Политолог Сафонов: ВС Молдавии готовятся к войне против России и Приднестровья

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия готовит Вооруженные силы (ВС) к возможной войне против России и Приднестровья. Об этом заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, передает РИА Новости.

«Непрерывная череда военных учений в Молдове 2023-2024 годов — это подготовка войск Молдовы к возможной войне против Приднестровья и России», — обвинил он Кишинев в подготовке к конфликту.

Кроме того, по его мнению, во время этих событий, бывшую Молдавскую ССР будет легче присоединить к Румынии. Сафонов отметил, что это сделают под предлогом «защиты румынских граждан». Как он утверждает, такую направленность имеет законопроект Министерства национальной обороны Румынии. Документ подразумевает ввод румынских сил в страны, где обижают граждан Румынии, объяснил политолог.

Ранее лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа-Виктория» Илан Шор призвал восстановить многосторонние связи с Москвой. Он отметил, что добрососедские отношения с Россией — «не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд на будущее Молдовы».

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      Кристина Есикова
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