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21:05, 11 мая 2024Бывший СССР

Лидер молдавской оппозиции призвал восстановить связи с Россией

Лидер «Победы-Виктории» Шор призвал восстановить связи с Россией

Фото: Maxim Shmetov / Reuters

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа-Виктория» Илан Шор призвал восстановить многосторонние связи с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Шора, добрососедские отношения с Россией — «не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд на будущее Молдовы», спасение экономики страны. Политик отметил, что гагаузские пенсионеры уже получают доплаты на карты российского банка.

«Мы считаем Россию другом и продолжим восстанавливать культурные, образовательные и экономические связи», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин наградил депутата парламента Молдавии Марину Таубер Орденом Дружбы.

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      Юлия Мискевич
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