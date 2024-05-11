Лидер «Победы-Виктории» Шор призвал восстановить связи с Россией

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа-Виктория» Илан Шор призвал восстановить многосторонние связи с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Шора, добрососедские отношения с Россией — «не просто дань нашей общей истории, это стратегический взгляд на будущее Молдовы», спасение экономики страны. Политик отметил, что гагаузские пенсионеры уже получают доплаты на карты российского банка.

«Мы считаем Россию другом и продолжим восстанавливать культурные, образовательные и экономические связи», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин наградил депутата парламента Молдавии Марину Таубер Орденом Дружбы.