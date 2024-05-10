Путин наградил молдавского депутата Марину Таубер Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил молдавского депутата Марину Таубер Орденом Дружбы. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Вручил награду Таубер спикер Государственной думы Вячеслав Володин, уточняет ТАСС. По словам Володина, Таубер многое сделала для того, чтобы отношения Москвы и Кишинева «развивались, укреплялись», чтобы связи между двумя странами «были еще более эффективными».