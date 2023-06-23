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20:10, 23 июня 2023Из жизни

Косатка протаранила яхту пенсионера

The Guardian: косатка протаранила яхту пенсионера у берегов Шетландских островов

Фото: Tim Cole / Unsplash

У берегов Шетландских островов косатка протаранила яхту 72-летнего физика на пенсии, голландца Вима Руттена. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 19 июня, когда яхта шла из шотландского города Леруик в норвежский город Берген. Косатка врезалась в кормовую часть семитонного судна. «Я воскликнул: "Черт!", — вспоминает Руттен — Больше всего меня напугало очень громкое дыхание животного».

После удара косатка осталась позади яхты и скрылась из виду, однако вскоре вернулась и на большой скорости снова врезалась в борт. По словам пенсионера, после двух или трех ударов кит еще некоторое время кружил возле яхты. «Может, он просто хотел поиграть. Или посмотреть мне в глаза», — предполагает мужчина.

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Как отмечают ученые, косатки, пристрастившиеся к нападениям на яхты, начали учить этому сородичей. Как правило, косатки выбирают своей целью небольшие парусные судна и следуют одной и той же тактике: они подплывают с кормы и толкают руль до тех пор, пока лодка не остановится. При этом в большинстве случаев нападения косаток заканчиваются без последствий для самих животных или яхт.

Ранее сообщалось, что группа косаток напала на двух взрослых серых китов у побережья американского штата Калифорния. Произошедшее попало на видео.

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    Алиса Удовик
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