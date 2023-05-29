Топящие лодки киты-убийцы начали учить этому сородичей

LiveScience: нападающие на яхты косатки стали учить этому сородичей

В Гибралтарском проливе участились нападения косаток на лодки и яхты. Как сообщает LiveScience, ученые считают, что нападающие на яхты и топящие их млекопитающие стали учить этому сородичей.

Третья по счету с 2020 года яхта утонула в Гибралтарском проливе в ночь на 4 мая у берегов Испании в результате атаки косаток. Три особи напали на судно и серьезно повредили руль. Шкипер Вернер Шауфельбергер рассказал изданию Yacht, что два кита-убийцы и помладше толкали корму, где располагалась рулевая система, а большая особь таранила бок яхты, отплывая для разгона и врезаясь в судно. При этом сначала маленькие косатки наблюдали за матерью, а потом начали копировать ее действия. Береговая охрана Испании эвакуировала экипаж яхты и попыталась отбуксировать судно к берегу, но, несмотря на это, лодка затонула у входа в порт.

За два дня до происшествия группа из шести косаток атаковала другую лодку в Гибралтарском проливе. Бывший на борту в качестве пассажира Грег Блэкберн стал свидетелем того, как мать-косатка учит детеныша, как вывести из строя руль.

Сообщения о столкновениях с агрессивными косатками в Гибралтарском проливе и у берегов Испании впервые начали появляться в мае 2020 года. Согласно исследованию, опубликованному журналом Marine Mammal Science в июне 2022 года, с тех пор нападения участились. В основном косатки выбирают своей целью парусные судна и следуют одному и тому же паттерну: они подплывают с кормы и толкают руль до тех пор, пока лодка не остановится.

При этом в большинстве случаев нападения косаток заканчиваются без последствий для самих животных или яхт. Из более чем пяти сотен столкновений с косатками, зафиксированных с 2020 года, лишь три судна затонули. По словам, биолога Альфредо Лопеса Фернандеса, косатки выбирают своей целью лишь один из сотни кораблей, которые проплывают через Гибралтар.

Всплеск агрессии со стороны косаток — это недавний феномен. Исследователи считают, что такое поведение может быть следствием травмирующего события, произошедшего с одной особью, после которого остальные животные стали копировать ее агрессию по отношению к лодкам.

Конечно, косатки делают это намеренно. Мы не знаем причин такого поведения, но версия защитной реакции в результате травмы набирает силу с каждым днем Альфредо Лопеса Фернандеса биолог из Университета Авейро и специалист по изучению косаток

Эксперты подозревают, что атаки начались после травмы, перенесенной особью, которую они зовут Белая Глэдис. Они предполагают, что эта самка пережила сильный испуг в результате столкновения с лодкой или была близка к тому, чтобы стать жертвой браконьеров. Это событие заставило ее воспринимать все парусные лодки как потенциальную угрозу, и ее реакцию на них переняли сородичи.

При этом существует вероятность, что косатки, будучи игривыми и очень умными животными, воспринимают атаки на судна как игру и охоту. В таком случае это поведение может быть перенято лишь временно, и со временем косатки оставят эту привычку.

Ранее сообщалось о нападении косаток на яхту с британскими туристами. Группа из шести животных в течение часа таранила лодку в штормовых условиях, но экипажу удалось добраться до порта Танжера.