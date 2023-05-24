Яхту отдыхающих британцев атаковала группа агрессивных косаток

Яхту с британцами в Гибралтарском проливе атаковали шесть агрессивных косаток

Пара британцев отдыхала на яхте в Гибралтарском проливе, когда их судно атаковала группа агрессивных косаток. Об этом сообщает Daily Star.

Жители Кембриджа, 58-летние Джанет Моррис и Стивен Бидуэлл, отдыхающие в Морокко, проходили курс парусного спорта, когда их 14-метровую яхту стали преследовать шесть крупных косаток. Огромные млекопитающие толкали судно не меньше часа и повредили его рулевую систему. При этом условия приближались к штормовым: дул ветер, и вода была неспокойной. Эти факторы мешали команде увести яхту от опасности.

В момент нападения косаток британцы спали, а яхта находилась всего в 11 километрах от побережья Танжера. Моррис и Бидуэлл поняли, что что-то произошло, когда раздались удары по бортам судна, а за ними последовали крики: «Косатки! Косатки!» Британцы взяли паспорт и ценные вещи и поднялись на палубу, готовясь в случае чего эвакуироваться на спасательной шлюпке.

Мы были удивительно спокойны, но внутри звучало только «О господи!» Никакой паники не было, потому что команда оставалась невозмутимой, но на самом деле мы очень испугались Джанет Моррис туристка из Великобритании

Косатки известны своей любовью к охоте и погоням, поэтому в идеале яхта должна была оставаться неподвижной. Однако сильный ветер и поврежденный руль не позволили ее зафиксировать. Команде и пассажирам удалось достичь берега лишь после того, как косатки потеряли интерес к судну и уплыли.

Ранее сообщалось о группе разъяренных косаток, которая 45 минут таранила французскую яхту и затопила ее. Команде удалось добраться до берега на спасательной шлюпке.