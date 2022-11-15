Банда разъяренных косаток затопила яхту и попала на видео

The Sun: стая косаток 45 минут таранила яхту и затопила ее

Банда разъяренных косаток в Атлантическом океане к северу от португальского города Порту 45 минут таранила французскую яхту и затопила ее. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Sun.

На записи видно, как команда тонущей яхты наблюдает за стаей восьмиметровых косаток, которая окружила судно. Косатки вывели из строя рулевое управление и пробили брешь в борту 12-метровой яхты. Яхта быстро наполняется водой, вскоре она доходит до пояса четырех моряков. Их вещи плавают вокруг. Один из членов экипажа лежит в затопленной каюте и отчаянно зовет на помощь береговую охрану.

Шкипер лодки Эллиотт Бойярд рассказал, что был у штурвала, и ощутил сильные толчки после того, как пять или семь косаток начали таранить и кусать рулевое управление лодки.

В конце концов, экипаж смог добраться до берега на спасательной шлюпке, прежде чем судно окончательно затонуло. К этому моменту косатки скрылись с места происшествия.

Ученые зафиксировали увеличение количества происшествий с косатками у атлантического побережья Испании и Португалии. Моряков в этих регионах предупреждали, что ночью лучше оставаться в порту, после того, как появились шокирующие видео с косатками, пытавшимися потопить суда. Киты-убийцы организованно нападают на небольшие яхты и ломают их. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

Ранее сообщалось, что косатки набросились на судно у берегов муниципалитета Фистерра на северо-западе Испании. Животные били яхту с такой силой, что вывели ее руль из строя.