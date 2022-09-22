Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Киты-убийцы протаранили яхту, сломали ей руль и попали на видео

The Mirror: в Испании три косатки набросились на яхту, протаранили ее и сломали руль

Три кита-убийцы протаранили парусную яхту с людьми на борту. Об этом сообщает The Mirror.

Косатки набросились на судно у берегов муниципалитета Фистерра на северо-западе Испании. Животные били яхту с такой силой, что вывели ее руль из строя. Члены экипажа засняли происходившее на видео. Из-за сломанного руля яхта оказалась неуправляемой. После сигнала бедствия люди были спасены, а судно отбуксировано в испанский город Мурос.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

С 2020 года участились нападения косаток на суда у атлантического побережья Испании и Португалии. Киты-убийцы организованно нападают на небольшие яхты и ломают их. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

Ранее сообщалось, что у побережья города Синиш, Португалия, косатки потопили лодку с пятью пассажирами на борту. Пятеро португальцев были спасены рыболовным судном и поисково-спасательной станцией Синиша.

Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Генштабе раскрыли категории освобожденных от призыва граждан
НАТО осудила референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях
ЦИК ЛНР оценил готовность к референдуму
Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Киеву
Назван срок окончания работ на Большой кольцевой линии метро
В Москве задержан подозреваемый в расстреле чеченцев 23-летней давности
В Финляндии высказались против допуска российских фигуристов на турниры ISU
Россиянин перерезал горло 70-летнему охраннику из-за долга
Блинкен обвинил Россию в эскалации из-за частичной мобилизации
Британцы назвали правдой оговорку Джонсона о «вдохновляющем руководстве Путина»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.