Киты-убийцы протаранили яхту, сломали ей руль и попали на видео

The Mirror: в Испании три косатки набросились на яхту, протаранили ее и сломали руль

Три кита-убийцы протаранили парусную яхту с людьми на борту. Об этом сообщает The Mirror.

Косатки набросились на судно у берегов муниципалитета Фистерра на северо-западе Испании. Животные били яхту с такой силой, что вывели ее руль из строя. Члены экипажа засняли происходившее на видео. Из-за сломанного руля яхта оказалась неуправляемой. После сигнала бедствия люди были спасены, а судно отбуксировано в испанский город Мурос.

С 2020 года участились нападения косаток на суда у атлантического побережья Испании и Португалии. Киты-убийцы организованно нападают на небольшие яхты и ломают их. Специалисты выяснили, что в 2020 году во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

Ранее сообщалось, что у побережья города Синиш, Португалия, косатки потопили лодку с пятью пассажирами на борту. Пятеро португальцев были спасены рыболовным судном и поисково-спасательной станцией Синиша.