В Турции сохранили ключевую ставку на рекордно высоком уровне
По итогам заседания совета по монетарной политике Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Решение сохранить действующие показатели денежно-кредитной политики (ДКП) на рекордном уровне с августа 2002 года объяснили высоким уровнем инфляции в сфере услуг, а также геополитическими рисками и растущими ценами на продукты.
«Учитывая запаздывающие последствия ужесточения денежно-кредитной политики, комитет решил сохранить ключевую ставку без изменений. Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение базовой тенденции месячной инфляции и инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону», — пояснили в регуляторе.
Турецкий Центробанк повысил ключевую ставку в марте 2024 года. Показатель увеличили с 45 до 50 процентов из-за неожиданно высокой инфляции, которая разогналась с 42,5 до 45 процентов.
Глава Министерства финансов (Минфина) республики Мехмет Шимшек заявил, что государственная программа по снижению инфляции приведет к замедлению темпов роста потребительских цен в стране до 30 процентов уже к концу этого года. Тенденция резкого снижения темпов роста цен в Турции, как ожидает министр, начнется уже в июне и сохранится в следующие несколько лет. «Наши целевые показатели по ежемесячной инфляции начали совпадать с реальными темпами», — отметил Шимшек.