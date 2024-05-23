Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:35, 23 мая 2024Экономика

В Турции сохранили ключевую ставку на рекордно высоком уровне

Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

По итогам заседания совета по монетарной политике Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение сохранить действующие показатели денежно-кредитной политики (ДКП) на рекордном уровне с августа 2002 года объяснили высоким уровнем инфляции в сфере услуг, а также геополитическими рисками и растущими ценами на продукты.

«Учитывая запаздывающие последствия ужесточения денежно-кредитной политики, комитет решил сохранить ключевую ставку без изменений. Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение базовой тенденции месячной инфляции и инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону», — пояснили в регуляторе.

Материалы по теме:
Нашли замену. Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
Нашли замену.Турция хочет потеснить Китай и стать главным партнером России в обходе санкций. Почему это нужно Эрдогану?
25 августа 2022
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января 2022

Турецкий Центробанк повысил ключевую ставку в марте 2024 года. Показатель увеличили с 45 до 50 процентов из-за неожиданно высокой инфляции, которая разогналась с 42,5 до 45 процентов.

Глава Министерства финансов (Минфина) республики Мехмет Шимшек заявил, что государственная программа по снижению инфляции приведет к замедлению темпов роста потребительских цен в стране до 30 процентов уже к концу этого года. Тенденция резкого снижения темпов роста цен в Турции, как ожидает министр, начнется уже в июне и сохранится в следующие несколько лет. «Наши целевые показатели по ежемесячной инфляции начали совпадать с реальными темпами», — отметил Шимшек.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Россиянин под видом полицейского получил деньги за освобождение обвиняемого

      Володин поинтересовался судьбой Чубайса

      Акции «Газпрома» резко упали

      Путин посетит Узбекистан

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше