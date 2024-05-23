В Турции сохранили ключевую ставку на рекордно высоком уровне

Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов

По итогам заседания совета по монетарной политике Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50 процентов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение сохранить действующие показатели денежно-кредитной политики (ДКП) на рекордном уровне с августа 2002 года объяснили высоким уровнем инфляции в сфере услуг, а также геополитическими рисками и растущими ценами на продукты.

«Учитывая запаздывающие последствия ужесточения денежно-кредитной политики, комитет решил сохранить ключевую ставку без изменений. Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение базовой тенденции месячной инфляции и инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону», — пояснили в регуляторе.

Турецкий Центробанк повысил ключевую ставку в марте 2024 года. Показатель увеличили с 45 до 50 процентов из-за неожиданно высокой инфляции, которая разогналась с 42,5 до 45 процентов.

Глава Министерства финансов (Минфина) республики Мехмет Шимшек заявил, что государственная программа по снижению инфляции приведет к замедлению темпов роста потребительских цен в стране до 30 процентов уже к концу этого года. Тенденция резкого снижения темпов роста цен в Турции, как ожидает министр, начнется уже в июне и сохранится в следующие несколько лет. «Наши целевые показатели по ежемесячной инфляции начали совпадать с реальными темпами», — отметил Шимшек.