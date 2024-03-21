Центробанк Турции резко поднял ключевую ставку

Центробанк Турции после смены руководства поднял ключевую ставку до 50 процентов

Ключевая ставка турецкого Центробанка повышена с 45 до 50 процентов из-за неожиданно высокой инфляции. О таком решении говорится в распространенном в четверг заявлении регулятора.

В январе показатель вырос с 42,5 процента до 45 процентов, однако затем глава ЦБ Хафизе Гайе Эркан, которая заняла эту должность летом прошлого года при ставке в размере 8,5 процента, подала в отставку. Пришедший ей на смену Фатих Карахан на первом заседании сохранил ставку, что позволяло предположить завершение цикла.

Однако ситуация на рынке заставила Карахана продолжить политику предшественницы. В регуляторе уточнили, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится до момента, пока инфляционный тренд не продемонстрирует значительного снижения. При этом в ЦБ не исключают, что нынешнее повышение ставки не станет последним.

Нынешняя сверхжесткая денежно-кредитная политика связана с многолетним стремлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана держать ставку на низком уровне. Глава государства придерживался альтернативной экономической теории, в рамках которой низкие ставки приводят к снижению инфляции. Отказался от своих взглядов он только после того, как турецкая лира начала неконтролируемо падать по отношению к доллару, инфляция не останавливалась, а резервы на поддержание низкой ставки почти закончились.