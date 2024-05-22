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13:49, 22 мая 2024Экономика

В Турции спрогнозировали резкое замедление роста цен

Глава Минфина Шимшек: инфляция в Турции снизится до 30 процентов к концу года

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Государственная программа по снижению инфляции приведет к замедлению темпов роста потребительских цен в Турции до 30 процентов к концу этого года. Подобный прогноз сделал глава Министерства финансов (Минфина) республики Мехмет Шимшек, его слова приводит ТАСС.

Тенденция резкого снижения темпов роста цен в Турции, как ожидает министр, начнется уже в июне и сохранится в следующие несколько лет. «Наши целевые показатели по ежемесячной инфляции начали совпадать с реальными темпами», — заявил Шимшек.

По итогам 2025 года, согласно его прогнозу, инфляция в республике замедлится до примерно 10 процентов, а в 2026-м снизится до «однозначных чисел». Подобная динамика, как пояснил глава ведомства, поможет местному финансовому рынку окрепнуть и стать стабильнее.

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Ранее Шимшек спрогнозировал пик инфляции в Турции на конец мая, по итогам которого темпы роста потребительских цен превысят уровень в 70 процентов. На этом фоне в Минфине страны сообщили об отказе местных властей на три года от аренды новых зданий и автомобилей.

На подобные меры государственным органам пришлось пойти ради борьбы с растущей в стране инфляцией, утверждал Шимшек. Кроме того, турецкие власти решили установить потолок зарплаты для членов советов директоров в госучреждениях и сократить госинвестиции на 15 процентов. Эти меры, по оценке Шимшека, должны помочь правительству сэкономить примерно 100 миллиардов лир.

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      Анатолий Акулов
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