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14:46, 4 мая 2024Экономика

В Турции спрогнозировали пик инфляции

Глава Минфина Турции: на пике годовой инфляции в мае она превысит 70 процентов

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Пик инфляции в Турции ожидается в мае, затем она начнет снижаться. Об этом заявил министр финансов республики Мехмет Шимшек, его слова передает местный телеканал TGRT.

По прогнозу главы Минфина, в текущем месяце индекс потребительских цен превысит 70 процентов. Однако в результате разработанных властями Турции реформ темпы роста цен начнут быстро сокращаться, и к 2026 инфляция снизится до однозначных показателей, заявил Шимшек. «Впереди долгий путь, но мы его пройдем», — заверил он.

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В апреле годовая инфляция в Турции ускорилась почти до 70 процентов. За месяц показатель увеличился с 68,5 до 69,8 процента, сообщил Институт статистики страны (TUIK).

При этом опрошенные Центробанком республики участники рынка спрогнозировали, что к концу года инфляция в Турции может снизиться до 44,16 процента. Эксперты ожидают также, что курс национальной валюты упадет до 40,01 лиры за доллар.

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