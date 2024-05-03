Инфляция в Турции ускорилась до максимума с ноября 2022 года

Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась почти до 70 процентов

В апреле годовая инфляция в Турции ускорилась почти до 70 процентов. За месяц показатель увеличился с 68,5 до 69,8 процента, сообщает Институт статистики страны (TUIK).

Таким образом, годовая инфляция стала максимальной с ноября 2022 года, когда она была зафиксирована на уровне 84,39 процента. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 3,18 процента, отметили в TUIK.

Ранее опрошенные Центробанком республики участники рынка спрогнозировали, что к концу года инфляция в Турции может снизиться до 44,16 процента. Эксперты ожидают также, что курс национальной валюты упадет до 40,01 лиры за доллар. По результатам предыдущего анкетирования турецкий ЦБ отмечал более пессимистичные прогнозы — инфляция в 44,19 процента и курс 40,53 лиры за доллар.