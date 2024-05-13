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15:03, 13 мая 2024Экономика

Власти Турции нашли способ борьбы с инфляцией

Минфин Турции отказался от аренды новых зданий и машин ради борьбы с инфляцией
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Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Турции в рамках мер по борьбе с ростом цен решили на три года отказаться от аренды новых зданий и автомобилей. Как заявил министр финансов страны Мехмет Шимшек, слова которого приводит РИА Новости, эти шаги по экономии в госучреждениях не станут последними в соответствующем списке.

Глава Минфина Турции уточнил, что найденный способ борьбы с инфляцией не будет применяться в случае наличия угроз обрушения при землетрясении. Для остальных вариантов, в частности, «будет введен стандарт по количеству квадратных метров на одного госслужащего». Ведомство планирует оценить эффективность использования госорганами зданий, а также необходимость работы иностранных представительств турецких министерств.

В сфере оплаты труда власти Турции решили экономить, установив потолок зарплаты для членов советов директоров в госучреждениях, а новых сотрудников в течение озвученного срока будут нанимать только в случае ухода кого-то из действующих работников на пенсию. Госинвестиции будут сокращены на 15 процентов, а систему документооборота переведут в электронный вид. Эти и другие меры, как ожидается, позволят сэкономить примерно 100 миллиардов лир (3,1 миллиарда долларов по нынешнему курсу).

Показатели годовой инфляции в Турции в апреле выросли почти до 70 процентов, что стало максимумом с ноября 2022 года, когда она была зафиксирована на уровне 84,39 процента. При этом рядовые потребители оценивают годовую инфляцию в стране в 96 процентов, а группа независимых экономистов ENAG и вовсе в 127,21 процента.

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      Дмитрий Воронин
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