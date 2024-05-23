Замначальника подмосковного УФСИН арестовали по делу о получении взятки

Суд отправил замначальника подмосковного УФСИН Талаева в СИЗО до 20 июля

Начало событий в новости Раскрыто возможное наказание для задержанного замначальника подмосковного УФСИН

Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя начальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева, задержанного по статье о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Подполковник пробудет в СИЗО до 20 июля. О его аресте ходатайствовало следствие.

О задержании Владимира Талаева стало известно ранее 23 мая. Замначальника подмосковного УФСИН подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, Талаев, договорившись с другими фигурантами, получил денежные средства от посредника, действующего в интересах компании «РЗН ФУД».

