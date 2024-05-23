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16:09, 23 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты данные о сообщниках арестованного замначальника подмосковного УФСИН

СК: у арестованного замначальника подмосковного УФСИН Талаева было три сообщника
Начало событий в новости Замначальника подмосковного УФСИН арестовали по делу о получении взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

У заместителя начальника подмосковного УФСИН Владимира Талаева, арестованного по статье о получении взятки, было три сообщника. Такие данные «Ленте.ру» раскрыли в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Следователи уже предъявили подполковнику обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере»), а трем коммерсантам — по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») и пунктам «а», «б» части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере») УК РФ. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ, в настоящее время всем фигурантам избрана мера пресечения.

По данным следствия, летом 2023 года Талаев, занимая должность замначальника, получил от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН Московской области, взятку в размере свыше 800 тысяч рублей. За это он оказывал покровительство деятельности указанной фирмы и ее аффилированных предприятий. По данным суда, речь идет о компании «РЗН ФУД».

Ранее 23 мая Тверской районный суд Москвы арестовал Талаева, задержанного по статье о получении взятки. Подполковник пробудет в СИЗО до 20 июля.

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      Олеся Мицкевич
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