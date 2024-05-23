Следствие потребовало арестовать замначальника подмосковного УФСИН

Следствие ходатайствует об аресте замначальника подмосковного УФСИН Талаева

Следователи потребовали арестовать замначальника подмосковного УФСИН Талаева по делу о взятке. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает РИА Новости.

С соответствующим ходатайством следствие обратилось в суд.

Ранее 23 мая сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.