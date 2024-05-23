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13:37, 23 мая 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для задержанного замначальника подмосковного УФСИН

Задержанному замначальника подмосковного УФСИН Талаеву грозит до 12 лет колонии
Начало событий в новости Следствие потребовало арестовать замначальника подмосковного УФСИН

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заместителю начальника подмосковного УФСИН Владимиру Талаеву, задержанному по статье о получении взятки, грозит до 12 лет лишения свободы. Возможное наказание для него раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, в служебные обязанности подполковника входят все закупки для нужд УФСИН. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что следователь просит арестовать Талаева на время расследования уголовного дела. С соответствующим ходатайством он обратился в суд.

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