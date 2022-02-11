Генсек НАТО заявил о «высоком риске агрессии» против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «высоком риске агрессии» против Украины, который якобы существует со стороны России. Об этом он написал в своем Twitter.

Как рассказал генсек, он принял участие во встрече, инициированной президентом США Джо Байденом. На ней лидеры стран обсудили «высокий риск будущей агрессии со стороны России против Украины». «Мы едины и готовы к любому сценарию. НАТО остается открытым для диалога, обеспечивая при этом защиту всех союзников», — добавил он.

Ранее Столтенберг рассказал, что Россия может воспользоваться разными методами, чтобы реализовать агрессию против Украины, помимо прямого военного вторжения. По его словам, речь идет о попытках свержения правительства в Киеве, гибридных и информационных атаках, а также «многих других» типах агрессии.