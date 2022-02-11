Генсек НАТО перечислил методы российской агрессии против Украины

Россия может воспользоваться разными методами, чтобы реализовать агрессию против Украины, помимо прямого военного вторжения. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Существует риск тотального вторжения, но есть также риск и других типов агрессивных действий, в том числе попыток свержения правительства в Киеве, гибридных и информационных атак, многих других типов агрессии со стороны России», — перечислил возможные, по его мнению, методы генсек Североатлантического альянса.

Ранее он сообщил, что на данный момент риск начала войны в Европе из-за ситуации вокруг Украины реален. Он также подтвердил намерение усилить присутствие сил Североатлантического альянса на восточном направлении на фоне роста напряженности. По его словам, министры обороны стран НАТО обсудят усиление на Востоке на следующей неделе.

Кроме того, стало известно, что руководство НАТО согласилось на размещение войск в двух странах Черноморского региона — Румынии и Болгарии, а также в Словакии. Отмечается, что основную часть контингента, который будет размещен в указанных странах, составят военные из США и Франции.