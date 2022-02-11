Генсек НАТО заявил о реальном риске войны в Европе

На данный момент риск начала войны в Европе из-за ситуации вокруг Украины реален. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе, потому что наращивание российских сил продолжается», — рассказал генсек. Он также подтвердил намерение усилить присутствие сил Североатлантического альянса на восточном направлении на фоне роста напряженности. По его словам, министры обороны стран НАТО обсудят усиление на Востоке на следующей неделе.

Ранее стало известно, что руководство НАТО согласилось на размещение войск в двух странах Черноморского региона — Румынии и Болгарии, а также в Словакии. Отмечается, что основную часть контингента, который будет размещен в указанных странах, составят военные из США и Франции.