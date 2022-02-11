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НАТО разместит контингент в странах альянса на Черном море

DPA: Руководство НАТО согласилось на размещение войск в Румынии, Словакии и Болгарии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Руководство НАТО согласилось на размещение войск в двух странах черноморского региона — Румынии и Болгарии, а также в Словакии. Об этом сообщает агентство DPA.

«Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных [альянса НАТО] в рамках письменного процесса принятия решений», ー передает DPA. Теперь министры обороны вооруженных сил стран-участниц должны подтвердить это решение, после чего будет выпущено официальное заявление.

Отдельно отмечается, что основную часть контингента, который будет размещен в странах, имеющих выход к Черному морю, будут составлять военные из США и Франции. Такая мера рассматривается как «реакция на агрессивное поведение России».

Ранее стало известно, что ВМС США направили в европейские территориальные воды четыре эсминца для усиления своей военно-морской группировки.

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Дмитрий Сотак
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