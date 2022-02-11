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США направили в Европу дополнительные эсминцы на фоне ситуации на Украине

ВМС США направили в Европу четыре эсминца для усиления своей военно-морской группировки

Фото: U.S. Navy / Mat Murch / Reuters

На фоне ситуации вокруг Украины ВМС США направили в территориальные воды Европы четыре ракетных эсминца для усиления своей военно-морской группировки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ВМС США Арло Абрахамсона.

«В ходе нахождения там они будут участвовать в ряде морских операций в поддержку 6-го оперативного флота США и наших союзников по НАТО», — заявил Абрахамсон. Он добавил, что эсминцы Donald Cook («Дональд Кук»), Mitscher («Митчер»), The Sullivans («Салливанз») и Gonzalez («Гонзалес») вышли из своих баз на восточном побережье США еще в январе.

Благодаря своему вооружению эсминцы способны противостоять воздушным и морским силам, а также десанту противника. На борту каждого из кораблей можно разместить до 56 крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») с дальностью действия 1,6 тысяч километров. Более того, они оснащены системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»).

29 декабря 2021 года Американские военные распорядись оставить в акватории Средиземного моря атомный авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) из-за ситуации вокруг Украины. Авианосец типа «Нимиц» (Nimitz) должен был направиться вместе с группой из на Ближний Восток, но его маршрут был изменен для обеспечения «постоянного присутствия в Европе».

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Николай Чигасов
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