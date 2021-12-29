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В США решили оставить в Средиземном море атомный авианосец из-за Украины

AP: военные США распорядились оставить в Средиземном море атомный авианосец из-за Украины

Фото: US Navy / Reuters

Американские военные распорядись оставить в акватории Средиземного моря атомный авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне.

По словам собеседника американского издания, авианосец типа «Нимиц» (Nimitz) должен был направиться вместе с группой из пяти кораблей ВМС США на Ближний Восток, но ее маршрут был изменен для обеспечения «постоянного присутствия в Европе».

Неназванный представитель оборонного ведомства также уточнил, что приказ остановить перемещение ядерного авианосца отдал лично глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что целью данного шага является обеспечение поддержки союзникам и партнерам США в регионе.

Ранее сообщалось, что США в рамках проекта международной технической помощи выделили Украине 24,5 миллиона долларов на укрепление границ с Россией и Белоруссией. По данным ведомства, Киев уже получил необходимый транш и начнет осваивать его с января 2022 года. Большая часть средств пойдет на усиление пограничных подразделений и обеспечение их обновленной технической базой.

Марина Совина
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