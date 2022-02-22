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Главы МИД стран ЕС обсудят экстренные антироссийские санкции

Боррель сообщил, что ЕС обсудит введение экстренных санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшее время главы МИД стран ЕС обсудят введение экстренных антироссийских санкций. Как уточняет РИА Новости, соответствующее решение будет принято в ходе неформальной встречи, которая пройдет во Франции во вторник, 22 февраля.

«Это неформальный совет, но на нем будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС. Естественно, речь идет о санкциях. Это экстренные меры», — отметил Боррель, добавив, что ожидаемые ограничительные меры — еще не весь ответ Евросоюза на признание Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР).

Рассуждая о вероятных сценариях развития событий на Донбассе дипломат заявил, что возможный ввод российских вооруженных сил на территорию региона нельзя считать полномасштабным вторжением, однако в данном случае войска все же будут находиться на территории Украины.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. ДНР, ЛНР и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. 20 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, а объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украину на таком фоне грозят плохими последствиями.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и Донецкой народной республики. Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности.

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Варвара Кошечкина
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