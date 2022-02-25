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Белый дом подтвердил введение санкций США против Путина и Лаврова

Представитель Белого дома Псаки заявила, что США введут санкции против Путина и Лаврова
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что США намерены ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ее слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь американской администрации указала, что рестрикции вводятся после аналогичного решения Европейского союза (ЕС).

«США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», — заявила Псаки.

Ранее представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран организации решили ввести санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова. По словам главы евродипломатии, все варианты новых ограничений, в том числе отключение России от SWIFT, «остаются на столе».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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