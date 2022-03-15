Песков попал под британские санкции

Великобритания ввела санкции против пресс-секретаря президента России Пескова

Министерство экономики и финансов Великобритании (Казначейство Ее Величества) ввело санкции против пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Кроме того, под санкции, вызванные российской военной операцией на Украине, попала супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка. Также в санкционном списке оказались: секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, министр транспорта РФ Виталий Савельев и виолончелист Сергей Ролдугин.

Помимо этого, Великобритания ввела санкции против ряда представителей российского бизнеса: гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, гендиректора «Уралхима» Дмитрия Мазепина, председателя правления «Сибур Холдинга» Дмитрия Конова и гендиректора VK Владимира Кириенко.

Ранее стало известно, что Лондон ввел санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Всего ограничения были введены в отношении более чем 350 российских физических и юридических лиц. Среди них, помимо Шойгу и Мишустина, есть заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД Мария Захарова и член Совбеза Сергей Иванов.