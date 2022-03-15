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Великобритания ввела санкции против Мишустина и Шойгу

Правительство Великобритании ввело санкции против Мишустина и Шойгу

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Всего ограничения были введены в отношении более чем 350 российских физических и юридических лиц. Среди них, помимо Шойгу и Мишустина, есть заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, официальный представитель МИД Мария Захарова и член Совбеза Сергей Иванов.

Санкции затронули также крупных бизнесменов и журналистов из России. Согласно документу, в список попали, в частности, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева, ведущий шоу «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян, публицист и журналист Антон Красовский.

Лицам из санкционного списка грозит заморозка активов на территории Британии, а также запрет на въезд в страну.

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Варвара Кошечкина
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